Inovação, bioeconomia e sustentabilidade marcam estande do Sebrae na Expoacre

O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) montou um estande com diversas atrações para quem é empreendedor e também para quem não é. O tema deste ano é inovação, bioeconomia e sustentabilidade.

A feira acontece de 31 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições Wildy Viana. No espaço Sebrae, diversas atividades movimentam o estande durante as nove noites, com funcionamento das 18h à 23h.

Os jogos interativos com óculos de realidade virtual são a representação da inovação que o Sebrae trabalha. O estande conta também com exposição de startups acompanhadas pelo Sebrae e o espaço Brasil Mais Produtivo.

O Sebrae traz ainda as atividades de Economia Criativa com estandes de moda, artes visuais, tatuagem, grafite e artesanato, além da música com artistas locais de diversos segmentos, a partir das 19h30.

Com o agronegócio, o Sebrae apresenta o espaço Origens, com exposição e degustação de produtos das cadeias produtivas do Acre como abacaxi, farinha de mandioca e outros.

Sorteio

O Sebrae vai sortear, diariamente, consultorias de até 30 horas cada para as empresas que fizerem o cadastro no estande. Ao final da feira, no dia 8 de setembro, será sorteado um voucher para um evento de mercado à escolha do sorteado.

