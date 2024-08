Isabella Gomes representa o Acre no Miss Grand Brasil 2024; final acontece nesta quinta

A Miss Grand Acre 2024, Isabella Gomes, enfrentará a concorrência de 26 candidatas na edição deste ano do Miss Grand Brasil, que ocorre nesta quinta-feira (8), no Tokio Marine Hall, em São Paulo. A competição, que terá transmissão ao vivo pela Rede Brasil de Televisão a partir das 22h, promete atrair a atenção de todo o país.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Gomes, que está confinada desde 4 de agosto, expressou sua empolgação e expectativas para o evento. “A experiência está sendo incrível. Representar as mulheres do nosso estado e levar nossa cultura para o Brasil é a minha maior expectativa”, afirmou. Ela também destacou o apoio da coordenadora Meyre Manaus e elogiou o talento de suas concorrentes.

Meyre Manaus, a nova diretora estadual do concurso, também comentou sobre o evento. “Este é meu primeiro ano como diretora, e está sendo maravilhoso. O presidente Evandro Hazzi, um renomado missólogo, fez um trabalho excepcional na organização do concurso”, disse Manaus.



Sobre o Miss Grand

O Miss Grand Brasil faz parte do Miss Grand International, um dos principais concursos de beleza do mundo, criado na Tailândia e realizado anualmente desde 2013. A competição avalia as candidatas em desfiles de passarela, comunicação e inteligência emocional. Neste ano, a etapa internacional será sediada na Tailândia e no Camboja.

Após a seleção do top 10, as finalistas desfilarão em trajes de gala e participarão de uma rodada de perguntas e respostas, seguidas por um discurso de paz. A vencedora representará o Brasil no Miss Grand International, marcado para 25 de outubro.

A final contará com a apresentação da cantora Vanessa Jackson e será avaliada por um júri técnico e artístico, incluindo personalidades como Stanley Bittar e Dado Dolabella.

Premiação

A vencedora do Miss Grand Brasil receberá um prêmio total superior a R$ 1 milhão, que inclui R$ 200 mil em dinheiro, um carro avaliado em R$ 170 mil, uma gargantilha de diamantes de R$ 50 mil, um curso de pós-graduação, passagem de primeira classe e hospedagem para a final internacional, além de um guarda-roupa renovado por 12 meses.

Ingressos e transmissão

Os ingressos para o evento estão disponíveis na Pixel Ticket, com preços variando entre R$ 100 e R$ 250. A final será transmitida ao vivo pela Rede Brasil a partir das 22h e, no domingo (11), pela TV Ultrafarma, no programa Especial Miss Brasil 2024 Nova Era, das 7h às 8h30.