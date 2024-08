Jovem morre após ser atropelado e ter cabeça esmagada por caminhão enquanto ia jogar basquete

O jovem Gustavo Rodrigues Parada, de 18 anos, foi vítima fatal de um atropelamento na noite deste sábado (24), enquanto andava de bicicleta no cruzamento das ruas 20 de Março com a rua 10 de Julho, no bairro das Placas, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Gustavo estava na companhia de mais duas pessoas identificadas como Weber e William, indo de bicicleta para um jogo de basquete em uma quadra nas proximidades, quando acabou atropelado por um motorista supostamente alcoolizado que dirigia um caminhão-tanque.

No cruzamento das ruas 20 de Março com 10 de Julho, a vítima foi atropelada e o caminhão passou por cima do jovem e da bicicleta, esmagando a cabeça da vítima. Após o acidente, o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, Gustavo já estava sem vida.

A área foi isolada por policiais militares do 3° Batalhão para a realização dos trabalhos do perito criminalístico. Após a perícia, o corpo de Gustavo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Policiais militares estão realizando diligências neste momento para encontrar o responsável pelo atropelamento, que mora no mesmo bairro onde ocorreu o acidente.