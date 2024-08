Justiça dá 48h para Marçal publicar vídeo com resposta de Boulos

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou nesta terça-feira (20/08) que o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal publique, em até 48h, o vídeo de resposta do seu adversário Guilherme Boulos (PSOL-SP).

Caso não cumpra a decisão, o empresário pode ser penalizado com pagamento de multa e até mesmo prisão de três meses a um ano.

Boulos, recentemente, ganhou três direitos de resposta de Marçal. O empresário insinuou, em diversas ocasiões, que o deputado federal é usuário de cocaína, sem apresentar nenhuma prova.

De acordo com a decisão, assinada pelo juiz auxiliar de propaganda do TRE-SP Murillo D’Avila Vianna Cotrim, o vídeo de Boulos deverá ser publicado no Instagram, X, TikTok e Youtube de Pablo Marçal com o mesmo impulsionamento dado aos vídeos que ofenderam o parlamentar. O material deverá permanecer disponível pelo prazo mínimo de 48 horas.