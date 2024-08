Lauana Prado está bem após tiroteio em show, diz assessoria

A equipe e a cantora Lauana Prado, 35, estão bem após o tiroteio que ocorreu na noite da última sexta-feira (30). Segundo a assessoria de imprensa da sertaneja, a cantora lamenta o ocorrido durante o Rodeio de Marília.

Durante o show de Lauana Prado na cidade de Marília, no interior de São Paulo, um policial militar evitou disparos no que a organização do evento chamou de “um ato isolado”. “A equipe de segurança do evento agiu prontamente, desarmando e contendo o agressor”, informaram os organizadores.

Um homem foi atingido pelos disparos e morreu. A vítima tinha 29 anos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o policial militar foi preso. De acordo com o órgão, o agente de segurança disparou a arma após uma briga.