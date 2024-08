Lívio Veras, vice-presidente do Progressistas, sai do Acreprevidência e vai para a Segov

Uma das mudanças promovidas pelo governador Gladson Cameli na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial do Estado (DOE) foi a troca de Lívio Veras, que é vice-presidente estadual do Progressistas.

Lívio era diretor do Acreprevidência e foi exonerado do cargo para assumir outro na Secretaria de Governo (Segov).

Além da mudança de Lívio, Gladson nomeou e exonerou diversos comissionados, além de fazer troca de gestores, principalmente no Gabinete da vice-governadora (Gabvice) e Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

Silviana de Oliveira Abreu Amaral do cargo de diretora de Administração e Finanças do Gabinete da vice-governadora (Gabvice). Além disso, Antônio Lucas da Silva Almeida foi exonerado do cargo de diretor de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e nomeado para exercer o cargo de diretor de Planejamento da SEASDH.

Silviana de Oliveira Abreu Amaral foi nomeada para exercer o cargo de diretora de Administração e Finanças da SEASDH. Além disso, André de Lima Paulino foi nomeado para exercer o cargo de diretor de Administração e Finanças do Gabvice.