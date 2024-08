Mãe de menino que morreu após cair em piscina: “Deus me abandonou”

Um menino de 3 anos, identificado como Gustavo Fidelis Ferreira, morreu após cair em uma piscina de um hotel de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na noite de segunda-feira (5/8). A família é de Curitiba e passava férias na cidade.

O caso é investigado pela Polícia Civil do estado.

De acordo com relato dos pais, a criança tinha dito que iria procurar a irmã, logo em seguida, o menino foi encontrado na piscina, já desacordado.

Socorristas tentaram reanimar menino

Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), hóspedes fizeram o chamado e receberam orientações pelo telefone para realizar as primeiras manobras de salvamento.

Após a chegada dos socorristas, os profissionais prosseguiram com as manobras de reanimação. Intubado e a caminho do Hospital, Gustavo sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

O sepultamento do menino aconteceu nesta quarta-feira (7/8). Nas redes sociais, a mãe de Gustavo lamentou a tragédia. “Deus me abandonou! Tirou de mim a alegria, a cor, a vontade de viver”, escreveu.