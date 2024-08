Magal se pronuncia após Selminha Sorriso expor suposta traição

Aos prantos, Selminha Sorriso expôs o fim do casamento de 5 anos com o cantor Vagner Magal em um desabafo nas redes sociais, na noite dessa terça-feira (20/8). No relato, ela indica que foi traída pelo então companheiro.

Agora, o pagodeiro, que fez parte do Grupo Clareou, falou sobre o fim da relação com a porta-bandeira da Beija-Flor, mas não confirmou a infidelidade.

“Queridos amigos e fãs, quero compartilhar algo importante com vocês. Desde o mês de julho, eu e Selminha Sorriso decidimos, com muito carinho e respeito, seguir caminhos diferentes após cinco anos de uma linda história juntos. Foi um período de grande aprendizado e amor, que guardarei sempre com muito afeto”, iniciou o comunicado do cantor.

“Agradeço imensamente pelo apoio de todos ao longo dessa jornada. Continuamos a torcer pela felicidade um do outro e seguimos em frente, com o coração em paz. Com carinho e gratidão, Magal e Selminha Sorriso”, escreveu ele.

Fim do casamento de Selminha Sorriso e Magal

Selminha Sorriso usou as redes sociais para expor o fim do relacionamento com o ex-vocalista do grupo Clareou. A sambista desabafou numa publicação do Instagram e deixou no ar que o fim aconteceu por conta de uma atitude do rapaz. “Muito triste o que ele fez comigo”, escreveu na legenda de um vídeo onde aparece chorando.

“Uma mensagem para vocês: infelizmente, eu e o Vagner Magal não estamos mais juntos. Muito triste o que ele fez comigo, quem conhece a nossa história sabe o quanto eu fui dedicada, em todos os momentos, nesses quase cinco anos de relacionamento”, esclareceu.

Ela completou: “Eu fui uma boa mulher, mas infelizmente algumas pessoas são cruéis, são perversas, são ingratas. Começou tão lindo, não é? Todo mundo achava tão lindo a gente, e era lindo, mas da minha parte”.

A porta-bandeira da escola de samba Beija-Flor, do Rio de Janeiro, lembrou que o registro foi gravado no dia 7 de agosto, mas só nessa terça-feira (20/8) tomou coragem para torna-lo público:

“Foi muito difícil pra mim, mas nesse momento eu quero compartilhar com todos que se preocuparam comigo e que perceberam que algo não muito legal estava acontecendo, agradeço do fundo do meu coração. Eu estou bem, estou em paz, estou seguindo. Quanto ao Vagner desejo que ele seja muito feliz, que tenha saúde e que seja vitorioso na sua carreira”, concluiu.