Mecânico que bateu em placa durante acidente morre no Pronto-Socorro de Rio Branco

O mecânico Reinaldo Alves de Melo, de 40 anos, que ficou gravemente ferido após colidir com uma placa de sinalização de trânsito na noite desta sexta-feira (9), na rua Padre Paulino, em frente à Escola de Música, no bairro Tucumã, em Rio Branco, morreu na tarde deste sábado (10).

SAIBA MAIS: Mecânico colide com placa, é arremessado e vai para o Pronto-Socorro em estado grave

Segundo informações de testemunhas, Reinaldo havia saído do trabalho e seguia para sua residência em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor vermelha, placa MZO-8A66, no sentido bairro Rui Lino-Tucumã, quando perdeu o controle da moto em uma curva, subiu no canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu desmaiado ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Reinaldo ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Segundo um médico do SAMU, o paciente sofreu uma possível fratura na perna esquerda, e um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) precisou ser entubado. O homem foi encaminhado ao Centro Cirúrgico e depois para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde no início da tarde deste sábado não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo do mecânico foi recolhido do PS e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar pelos exames cadavéricos e depois será liberado para a família fazer velório e sepultamento.