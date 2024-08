Melancias plantadas no rio Caeté começam a abastecer o mercado de Sena: “Trouxe 200 e vendi todas”

Os produtores rurais que residem nas diferentes comunidades do rio Caeté, em Sena Madureira, já começaram a trazer para a zona urbana as melancias plantadas nas barrancas do rio para abastecer o mercado local.

Nesta semana, o ribeirinho conhecido como “Manoel do barata” trouxe 200 melancias e conseguiu vender todas elas em um único dia. “Foi a nossa primeira remessa e graças a Deus deu tudo certo. Nos próximos dias iremos trazer mais”, salientou.

Nessa época do ano, devido a seca do rio Caeté, a produção é transportada pelos ramais. “Trata-se de um produto de excelente qualidade. Comprei uma e gostei muito da qualidade”, ressaltou a moradora Antônia Lima.

A venda das melancias ajuda a complementar na renda das famílias nessa época do ano.

Em relação ao preço, varia de acordo com o tamanho da melancia, ficando entre 15 a 30 reais.