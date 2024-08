Milagre? Após oração, mulher leva carro quebrado na oficina e mecânico diz que veículo está normal

Uma história curiosa e de muita fé chamou atenção na tarde desta quarta-feira (28), em Rio Branco. Mãe e filha levaram o carro da família que estava com problemas e fazendo ‘barulhos estranhos’ para uma oficina na capital acreana, mas após avaliação do mecânico, o profissional informou que o veículo estava em perfeito estado.

Até aí, a história pode se confundir com a de muitos outros brasileiros. O que chamou atenção é que a filha, Marinez, a mãe, dona Maria, apontaram que isso é uma “resposta de Deus”.

Ao perceber que o carro estava com problemas, dona Maria não dormiu durante a noite e fez diversas orações pedindo que o carro não apresentasse nenhum problema, pois as peças são caras e a filha está desempregada.

“Ficamos preocupadas. Não dormi preocupada. Orei e pedi para o Senhor para Ele nos abençoar, as peças dele [do carro] são muito caras. Nós chegamos aqui, trouxemos de guincho, e agora o carro não tem nada”, disse dona Maria.

Marinez, de 44 anos, falou também que “Deus faz milagres. Deus é o Deus do impossível. Basta acreditar e confiar no Senhor, que ele é fiel para responder as nossas orações. Hoje quando eu entrei em casa para pegar a chave, eu disse ‘Senhor, estou saindo e está nas tuas mãos’ e Deus respondeu”, disse ao ContilNet.

