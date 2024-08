Modo Carreira no EA FC 25: veja as 10 principais mudanças no novo jogo

As ferramentas para encontrar novos talentos foram ampliadas e, agora, permitem que usuários enviem olheiros para mais de 160 países em busca da próxima estrela de seu time. Seguindo as mudanças do FC IQ, é possível procurar por atletas que joguem em até 4 posições e 3 papéis para garantir o futuro do seu clube. Ao encontrar um talento ainda é preciso treiná-lo para alcançar todo o seu potencial. Bimensalmente serão realizados torneios no clube em partids do modo Rush, 5v5, que garantirão recompensas caso o jogador vença com seu jogador novato. Fisicamente os jogadores também parecerão mais jovens e será possível perceber seu amadurecimento com o tempo.