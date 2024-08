Motociclistas ficam feridos após baterem motos de frente em cruzamento de Rio Branco

Os motociclistas Wemerson da Costa Nascimento, 42 anos, e Diego Nascimento de Oliveira, 35, ficaram feridos após uma colisão entre motocicletas na noite desta quarta-feira (14), no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Pernambuco, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Wemerson trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Titan de cor preta e placa NDX-7095, e Diego trafegava no sentido centro-bairro em uma moto modelo Titan de cor azul e placa QWQ-2H93, quando, de forma inesperada, houve uma colisão frontal. Não há informações sobre quem avançou o sinal ou quem estava na contramão.

Com o impacto, os dois foram arremessados violentamente contra o asfalto, deixando Wemerson com uma fratura no punho esquerdo e outra na mandíbula. Já Diego estava reclamando de dores na cervical, com uma possível fratura, além de estar desorientado e com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e foi necessário pedir o apoio de uma ambulância de suporte básico para ajudar a transportar uma das vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia e, após o trabalho pericial, as motos foram liberadas.

Veja fotos: