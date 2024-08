Mulher de 79 anos leva 50 pontos no rosto após ataque de pit-bull

São Paulo — Uma mulher de 79 anos precisou levar 50 pontos no rosto depois de ter sido atacada por um pit-bull que estava solto na rua em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo (vídeo abaixo). Ela estava passeando com cachorrinhas dela no momento do incidente.

O dono do cachorro, o porteiro Cleidiomar Souza Martins, disse ao TV TEM que ele é inofensivo e que acredita ter dado algo errado na tranca do portão.

“No que eu saí, ele deve ter ido atrás de mim… Parece que o incidente foi 9h15 e eu vim saber isso às 19h. Foi quando eu fiquei sabendo que aconteceu o incidente com a senhora”, disse.

A vítima e o tutor do animal moravam perto um do outro, no bairro Jardim Bordon. Martins ressalta que já havia, inclusive, conversado com a mulher sobre o temperamento tranquilo do animal.

“Provavelmente ele foi brincar porque estava sempre com o rabo abanando, aí aconteceu de ela cair, ele enrolar ali, em volta dela, e aconteceu de ele abrir a boca e pegar no rosto dela”, falou o homem.

Ao G1, a filha da mulher que foi atacada, Ana Maria, relatou que a mãe apresenta melhoras e está se recuperando em casa. Após o ataque, ela foi encaminhada para o Hospital Base (HB) de São José do Rio Preto e, depois, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela tomou a primeira dose da vacina antirrábica e está se recuperando bem.

O momento do ataque foi capturado por uma câmera de segurança da região. No vídeo é possível ver o pit-bull indo em direção à mulher, que está segurando as coleiras de dois pets. Durante a filmagem, dá para observar que algumas pessoas tentaram ajudar a mulher.