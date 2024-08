Mulher é esfaqueada pelo companheiro e agoniza no terreno da própria residência em Rio Branco

Stefani Karoline Gomes Ribeiro, 20 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite desta quinta-feira (29), dentro do terreno de uma residência localizada na rua 12 de Junho, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Stefani Karoline estava possivelmente na companhia do marido quando os dois acabaram se desentendendo. O homem, de posse de uma faca, teria desferido um golpe na perna esquerda da mulher. Ainda segundo a polícia, o ferimento foi profundo, rompendo uma artéria e provocando um sangramento ativo. Após a agressão, o homem fugiu do local.

Vizinhos ouviram os gritos e os pedidos de socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Stefani Karoline à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ela deu entrada em estado de saúde estável.

Horas depois, com um quadro clínico mais grave, a mulher teve que ser transferida em uma ambulância de suporte avançado do Samu para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais civis e militares não foram acionados para esta ocorrência.