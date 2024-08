Mulher ganha na loteria após sonhar com homem nu e usar numerologia

Os sonhos podem revelar coisas surpreendentes, até mesmo a fórmula para ganhar na loteria. Uma mulher na Tailândia ganhou R$ 1 milhão depois de sonhar com um homem nu e consultar um site sobre numerologia para interpretar o significado. Pode parecer coisa de filme, mas os números sugeridos foram vencedores.

Tudo começou quando a tailandesa contou sobre o sonho a uma amiga do trabalho. Juntas, elas consultaram um site de numerologia, que forneceu alguns números. Depois disso, as amigas decidiram comprar bilhetes de loteria com esses números.

Por sorte, a dupla ganhou cerca de R$ 1 milhão cada. “Ela sonhou com um homem nu, viu um item secreto e recorreu à numerologia. Acabou que ela e uma amiga ganharam o primeiro prêmio do concurso”, afirmou a emissora local TV3.

As identidades das tailandesas não foram reveladas, mas elas planejam usar o dinheiro para quitar dívidas e financiar a educação dos filhos. O que aconteceu no sonho continua em sigilo.