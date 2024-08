Na Baixada, Marcus Alexandre lembra obras que construiu no bairro e grande novos projetos

[12:54, 17/08/2024] Matheus: Durante atividade de campanha neste sábado, 17, na praça da Semsur na Sobral, o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) acompanhado da vice Marfisa Galvão (PSD), do senador Sérgio Petecão (PSD), do deputado estadual Tanísio Sá (MDB) e demais lideranças de sua aliança, tomou café e conversou com comerciantes e moradores sobre os desafios a serem enfrentados nos bairros da regional, ele aproveitou para anunciar obras e ações estruturantes para a Baixada que estão previstas em seu Plano de Governo.

“Eu me orgulho de ter sido um dos prefeitos que mais investiu na Baixada, na infraestrutura dos bairros, na construção de quatro unidades de saúde, do ginásio do Aeroporto Velho, o CIE, no João Eduardo, do campo de grama sintética na Rua A do Palheiral, no Bahia Nova, de ter construído aqui na Baixada duas escolas infantis, a do Cabreúva e a do Carandá, de ter construído o Terminal de Integração, o Mercado de Peixe na Ceasa, de ter ampliado o Restaurante Popular, de ter feito a segunda etapa da duplicação da Estrada da Sobral. Essa é uma região que eu cuidei com muito carinho e respeito”, disse.

O emedebista detalhou ainda alguns projetos que estão previstos em seu Plano de Governo que serão executados em uma nova gestão. “A Baixada é prioridade e tem um destaque no nosso Plano de Governo, que prevê a construção de uma Praça da Juventude na região do Cabreúva, do Boa União, construir um Centro do Idoso, também a reforma do Mercado da Semsur, intervenções importantes de infraestrutura, drenagem e saneamento. Eu andei a pé todas as ruas da Baixada quando fui prefeito, conheço de perto a realidade dos bairros, tenho muitos amigos e amigas aqui, nesse que é um lugar especial da nossa cidade e que tenho muito carinho e respeito. A Baixada pode contar com muito trabalho do Marcus Alexandre”, finalizou.