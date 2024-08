No esquenta para a Copa do Brasil, Vasco vence o Athletico de virada

O primeiro tempo foi movimentado com chances para ambos os lados. O Vasco contou uma bola na trave, de Vegetti, e uma bomba o travessão de Emerson Rodrigues. No entanto, quem saiu vitorioso na primeira etapa foi o Furacão com gol de Gabriel.

Mesmo com bolas na trave, o Atheltico-PR foi melhor. O time paranaense envolveu o Vasco e poderia ter saído com o 2 x 0 no placar, mas esbarrou em Léo Jardim.

No segundo tempo foi a vez do Vasco chegar ao gol de empate. Em contra-ataque veloz, Rayan tocou para Emerson Rodriguez, que levou a melhor contra Thiago Heleno e bateu sem chances para o goleiro do Furacão.

Logo em seguida o Gigante da Colina até chegou ao gol da virada com Hugo Moura. No entanto, no lance, o árbitro foi ao VAR e constatou impedido de Vegetti na jogada.

Os donos da casa não desistiram e chegaram ao gol a vitória aos 41 minutos. Vegetti, de cabeça, anotou o tento que garantiu os três pontos para os vascaínos em São Januário. Com a vitória, o Vasco subiu para a 8ª posição com 31 pontos, enquanto o Athletico-PR é o 10º com 29.

O confronto volta a acontecer nesta quinta-feira (29/8), em São Januário, às 20h, pelas quartas da Copa do Brasil. A volta será na próxima semana, na quarta-feira (11/9), às 21h30, na Ligga Arena.