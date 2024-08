No Juruá, Rogeria Rocha curte dia de sol no Rio Crôa: “Experiência incrível”; FOTOS

A influenciadora Rogéria Rocha está no Juruá, curtindo os últimos dias da Expoacre no município. Após uma recente missão solidária na África, Rogéria escolheu o sábado (3), para recarregar as energias no icônico Rio Crôa, um dos principais destinos turísticos da região.

Em entrevista para a coluna Douglas Richer, Rogéria compartilhou suas impressões sobre a culinária local e o passeio pelo rio. “Estou encantada com a rica gastronomia da região e a beleza do Rio Crôa. A parada em uma pousada com um cardápio variado, incluindo o delicioso tambaqui assado, foi uma experiência incrível”, destacou a influenciadora.

Veja fotos e vídeo cedidos para nossa coluna: