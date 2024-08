“O câncer da alma”, diz Cristiano sobre depressão que Zé Neto enfrenta

“Depressão é o câncer da alma. É algo que leva a morte, mesmo sem aparecer em nenhum exame. É uma doença que não escolhe, cor, raça, gênero ou classe social. Ele vem quando menos se espera, ela não tem uma causa determinada, ela vem de uma somatória, e principalmente por preconceito de terceiros e de si mesmo, por nao assumirmos que estamos doentes, que precisamos de ajuda, sorrir mesmo destruído por dentro pra tentar mostrar estar bem, afinal não aceitamos nos sentir moles, fracos e vulneráveis, somos treinados a nos importar mais com a opinião alheia do que com nosso bem estar fisico e mental. Ela afeta quem não se aceita como é, afeta quem nao sabe lidar com a perca, com quem não se satisfaz, com quem se perde no caminho e nao sabe em que momento se perdeu, nao aceita ter uma vida perfeita ainda sim adoecer”, detalhou o cantor.