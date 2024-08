OCA realiza implantação da Política de Atendimento ao Cidadão na Polícia Civil

Nesta semana, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) deu um passo importante para a melhoria dos serviços públicos no Acre ao realizar a implantação da Política de Atendimento ao Cidadão na Polícia Civil do Acre (PCAC). Durante o processo, os servidores das delegacias selecionadas para o projeto piloto participaram de diversas capacitações , em Rio Branco, com o objetivo de aprimorar a qualidade do atendimento ao público.

A Política de Atendimento ao Cidadão foi estabelecida pelo Decreto Estadual n° 3.357, de 2008, e fundamenta-se no princípio de que todo cidadão acreano tem o direito a um atendimento de qualidade, realizado com atenção, cortesia e respeito. A OCA já oferece esse treinamento para os colaboradores de todas as centrais de atendimento do estado e, devido à sua excelência no serviço, é frequentemente solicitada por instituições parceiras para contribuir na melhoria de suas unidades.

Fabrízzio Sobreira, diretor da Academia da Polícia Civil, agradeceu pela parceria estabelecida com a OCA. “Esperamos conseguir melhorar nosso atendimento para prestar o melhor serviço possível. A parceria com a OCA nos proporcionou a oportunidade de aprender e capacitar nossos profissionais, possibilitando que ofereçamos um atendimento mais eficiente e acolhedor à população que nos procura”, afirmou Sobreira.

A diretora da OCA, Francisca Brito, abriu a série de capacitações apresentando o módulo “Política de atendimento com qualidade, inclusão e equidade”, destacando a importância de um atendimento inclusivo, respeitoso e célere no serviço público. “Precisamos estar atentos ao fato de que nosso público é diverso, é plural, e, como servidores públicos, precisamos estar capacitados a atender cada um dentro das suas necessidades e individualidades, com a mesma eficiência e qualidade”, enfatizou.

As capacitações abordaram temas essenciais para um bom atendimento ao público. A chefe da Divisão de Gestão da Qualidade, Sâmia Nogueira, detalhou habilidades de organização e fluxos de atendimento, ressaltando a relevância da padronização de cada serviço oferecido.

Nos últimos quatro anos, a OCA implantou a Política de Atendimento ao Cidadão em mais de oito órgãos parceiros. Entre os mais recentes, destacam-se o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), que receberam os devidos treinamentos para aprimorar a qualidade do atendimento ao público.

O chefe do Departamento da Política de Atendimento da OCA, Anderson Cogo, destacou a importância da adesão à Política de Atendimento por todas as instituições públicas e de natureza pública vinculadas à administração do Estado do Acre. Segundo ele, a meta é garantir um atendimento de qualidade à população, caracterizado por celeridade, efetividade e uma abordagem desburocratizada.

Dando continuidade aos módulos, o chefe da Divisão de Informação e Comunicação Social, Júnior Rodrigues, enfatizou a importância de uma linguagem simples no atendimento. “A comunicação clara e acessível é fundamental para que o cidadão se sinta acolhido e compreendido. Estamos aqui para simplificar e humanizar o atendimento”, destacou.

Para encerrar o ciclo de capacitações, Janaína Marques, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Capacitações, abordou o módulo sobre postura e comportamento nos diálogos com o cidadão.

Os servidores que participaram das capacitações são membros das delegacias da 1ª Regional, 2ª Regional e da delegacia do bairro Tucumã. Ao finalizarem o treinamento, muitos expressaram sua gratidão e compartilharam suas opiniões sobre a experiência. Eles destacaram a relevância do conteúdo abordado e o impacto positivo que as novas habilidades e conhecimentos terão no atendimento ao público.

A agente da Polícia Civil, Talitta Cordeiro, compartilhou sua experiência com os módulos de capacitação. “Achei essa iniciativa muito importante. Tivemos grandes aprendizados durante esta semana e acredito que todos os profissionais deveriam passar por esse treinamento”, declarou.