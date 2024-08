Onda 22 cresce em Rio Branco: segunda pesquisa seguida mostra Bocalom em primeiro lugar

Em dois dias seguidos, duas pesquisas mostram o candidato à reeleição Tião Bocalom (PL-AC) em primeiro lugar. A primeira foi divulgada na segunda-feira (27), pela Rede Amazônica, afiliada Globo.

De acordo com pesquisa Genial Quaest, encomendada pela emissora, Bocalom pontua com 44% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 43% do candidato B, 5% do candidato C e 2% do candidato D. No cenário espontâneo, Bocalom abre vantagem, com 28%, contra 24% do candidato B.

Já na nova pesquisa Veritá, instituto que afere pesquisas nas capitais brasileiras e divulgou resultado para a capital acreana na terça-feira (28), Bocalom aparece com 41,2%, contra 41% do candidato B, 5% do candidato C e 2,6 do candidato D.