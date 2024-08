“Oportunidade de negócio”, diz superintendente do Sebrae sobre Expoacre

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) marca presença mais um ano na Expoacre, em Rio Branco. O Espaço do Sebrae traz diversas startups, empreendedores e muitas novidades de diversas áreas.

Em entrevista coletiva, o superintendente do órgão, Marcos Lameira, afirmou que o Sebrae é um parceiro do Governo do Estado, além de realizador da feira, como nos anos anteriores. “Esse ano não está sendo diferente. Nós já tivemos um excelente resultado em Cruzeiro do Sul, com a Expoacre Juruá, e aqui em Rio Branco temos certeza que o resultado será o melhor possível”, disse.

Lameira afirmou que a expectativa é que sejam feitas muita oportunidade de negócio. “Acima de tudo a realização, a concretização de negócios “para essas que vieram aqui, não somente os pequenos negócios, mas também os médios e grandes comerciantes”, ressaltou.

Além da beleza e aconchego do espaço, o Sebrae traz um pouco de tudo que desenvolve ao longo do ano. “O Sebrae tem os seus escritórios regionais no Juruá, em Cruzeiro do Sul, no Alto Acre, em Brasiléia e a nossa sede aqui em Rio Branco. A gente está nos 22 municípios e levando oportunidade, capacitação, intervenções e levando possibilidades para que os pequenos negócios consigam melhorar a cada dia”, contou.

Além de ser uma oportunidade de vitrine, Lameira finalizou dizendo que o espaço é uma transformação para os pequenos negócios.

