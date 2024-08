Polícia diz que donos de cachorros enterrados vivos pagaram R$ 300 para que homens cometessem o crime

De acordo com as investigações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), as tutoras dos animais Sirley Sobrera, 69 anos, e Rita de Cássia, 53 anos, pagaram cerca de R$ 300 para o pedreiro Carlos Augusto de Oliveira, vulgo “Mineiro”, matar e enterrar os cães.

Uma quarta pessoa, identificada como Miguel Domingues, ajudou as suspeitas a colocarem os cachorros dentro do carro de Sirley.

De acordo com a polícia, Sirley levou os animais para Carlos e, após receber a quantia, o homem pegou os cachorros de dentro do veículo, os amarrou e os colocou dentro de sacos de ração de 15 kg, imobilizando-os.

O pedreiro foi até uma área de mangue e enterrou os animais vivos para se afogarem com a subida da maré, segundo as investigações. O veículo usado para transportar os cães foi localizado, apreendido e levado para a perícia.