Prefeitura cria frotas específicas de ônibus na Expoacre 2024; confira o itinerário e horários

A Expoacre inicia neste sábado (31) e para garantir mais conforto para a população que quer curtir as noites de feira, mas vão usar transporte público, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), decidiu implementar uma linha exclusiva para ir e voltar do Parque de Exposições.

Segundo um documento enviado ao ContilNet, será implantada uma Estação Especial de Embarque próximo ao acesso principal do Parque de Exposições. O objetivo é ampliar o atendimento com a bilhetagem eletrônica, reduzir as filas para aquisição de cartões e acelerar o processo de embarque.

O itinerário da Linha Especial Expoacre vai seguir o trajeto: Terminal Urbano, Av. Benjamin Constant, Av. Ceará, Av. Brasil, Av. Getúlio Vargas, Ponte Juscelino Kubitschek, Rua 24 de Janeiro, AC-40, Via Chico Mendes, Estrada Parque, Parque de Exposição, Estrada Parque, Via Chico Mendes, Av. Dr. Pereira Passos, Ponte Cel. Sebastião Dantas, Rua Marechal Deodoro, Av. Brasil, Terminal Urbano.

A linha vai funcionar com esse trajeto até às 23h. Após esse horário, os ônibus devem fazer desembarque e embarque de passageiros na Galeria Cunha, segundo o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas. A linha especial vai funcionar até às 3h ou até finalizar a demanda de passageiros até o Centro.