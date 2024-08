Prêmio de R$ 60 mil no poker, imersão em outros países e mais: veja novidades da Expoacre 2024

A Expoacre 2024 começou! Este ano, a feira traz diversas novidades para todos os tipos de público que visitam o Parque de Exposições Wildy Viana.

Com local ainda mais amplo, o Espaço Internacional é uma das apostas para esta feira.

Apesar de não ser novidade, os empreendedores dos países vizinhos Peru e Bolívia estão em jogo local: no espaço institucional, onde estão os estandes das secretarias de Governo, com acesso pela rua principal do parque.

A outra novidade é para aqueles que gostam de cartas. O Poker Vegas Club montou uma sala climatizada para as partidas e anuncia, na fachada, uma premiação de R$ 60 mil. O local tem como parceiros a Federação Acreana de Poker e o Vegas Acre Poker Tour.

No Espaço do Sebrae, a instituição disponibilizou jogos interativos sobre empreendedorismo, além dos óculos de realidade virtual.

A Expoacre é a maior feira de negócios do estado e, além de movimentar a economia com negócios, muitas pessoas usam a feira como lazer e entretenimento com os shows e as atrações como rodeio.

Além das atrações, que em maioria são gratuitas, há também os produtores que trazem todos os tipos de comida e produtos para venda. Eles estão localizados no Salão do Empreendedorismo e ao lado do Espaço do Agro, próximo a Arena de Rodeios.

Assista ao vivo a transmissão da 1º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: