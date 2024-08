Professor Geovany Calegário sofre acidente de trânsito e motorista foge sem prestar socorro; VÍDEO

O professor e comediante Geovany Calegário, conhecido como ‘Mlk Sorriso’, se envolveu em um acidente de trânsito enquanto estava com a família nesta sexta-feira(30), em Rio Branco. O incidente ocorreu em um semáforo próximo a um posto de combustíveis na Avenida Ceará, quando uma caminhonete Ford Ranger prata colidiu violentamente com o carro de Calegário. O motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro ou assistência.

Em um vídeo publicado em seu Instagram profissional, Geovany relatou a situação: “Eu estava com a minha mulher e minha enteada de 5 anos no carro. Poderia ter acontecido uma tragédia, e graças a Deus não houve nenhuma lesão corporal, mas o prejuízo material está aqui.” disse.

Carro de Geovany Calegário após a colisão com uma Ford Ranger prata/Foto cedidaSegundo ele, o motorista da Ford Ranger fugiu do local imediatamente após a colisão. Esta situação causou danos significativos ao veículo de Geovany, além de deixar a família em uma situação de vulnerabilidade diante do acontecimento.

Após o acidente, Geovany foi até a Delegacia de Flagrantes para registrar o boletim de ocorrência e iniciar a busca pelo responsável. Ele afirmou que está coletando imagens das câmeras de segurança para ajudar na identificação do motorista da caminhonete. “Eu não quero confusão com ninguém, eu só quero justiça e que o prejuízo seja pago”, concluiu.

Geovany, que é professor de matemática e fundador do grupo de stand-up Caça Risadas, continua sua rotina intensa de trabalho enquanto enfrenta os desafios gerados pelo acidente. A comunidade local acompanha nas redes sociais a situação e aguarda atualizações sobre a busca pelo motorista responsável.

Acidentes como este revelam a necessidade urgente de responsabilidade no trânsito e a importância de cumprir com as obrigações legais em casos de colisão. Geovany afirma que irá atrás do responsável por todos os meios para ressarcir prejuízos e garantir a justiça.

Veja o vídeo: