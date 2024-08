Qual país conquistou mais medalhas no total em Paris 2024?

A Olimpíada de Paris distribuiu no início da tarde deste domingo (11) a última medalha de ouro desta edição dos Jogos. A seleção feminina de basquete dos Estados Unidos venceu a França por 67 a 66 na final e se sagrou campeã olímpica da modalidade.

No total de medalhas, os EUA terminam a Olimpíada no topo do ranking, com 126 pódios. A China vem logo a seguir, com 91. Grã-Bretanha, com 65, França, com 64, e Austrália, com 53, fecham o Top 5.

Se consideradas apenas as medalhas de ouro, os estadunidenses empatam com os chineses: são 40 ouros para cada um. O desempate entre eles vem nas medalhas de prata: 44 dos EUA contra 27 da China.

O Brasil encerrou sua participação na Olimpíada de Paris na 20º colocação do quadro de medalhas, com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes.

