Resex Cazumbá-Iracema celebra sucesso da 1ª Feira Agroextrativista

A comunidade da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema viveu um fim de semana de intensa celebração e integração, durante a realização da 1ª Feira Agroextrativista da reserva. O evento, que teve início no sábado e se estendeu até domingo (25), proporcionou aos moradores e visitantes uma combinação de serviços, cultura, exposição se artesanato e entretenimento e praça de alimentação.

Sob a coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e com o apoio ativo dos comunitários, a feira ofereceu uma variedade de serviços essenciais, como atendimentos de saúde e assistência social, além de atividades voltadas ao lazer, como torneios esportivos. O espaço também contou com uma exposição de produtos extrativistas locais, que atraiu visitantes e fomentou a economia da comunidade.

No domingo, o evento atingiu seu ápice com um dia repleto de lazer e competições esportivas. Ao todo, 15 equipes masculinas e 4 femininas participaram dos torneios de futebol, que movimentaram a comunidade e promoveram a união entre os participantes. Após a entrega das premiações, o público foi agraciado com a apresentação da quadrilha Junina Apoquentados do Cazumbá, que encantou com suas coreografias, seguida da convidada especial, a Junina Manguaça, atual campeã municipal.

Além das atrações culturais, a programação incluiu bingos comunitários e uma animada festa dançante que se estendeu até a madrugada, garantindo diversão para os presentes.

Aécio Santos, gestor da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, destacou a importância do evento para a comunidade. “Aqui é a minha casa, é aqui que eu quero desenvolver. Essa é apenas o início de um projeto que visa se apliar em benefício da comunidade”, declarou o acreano, que atualmente reside na comunidade. Segundo Aécio, o objetivo da feira é atrair visitantes, aquecer a economia local e, principalmente, melhorar a qualidade de vida dos comunitários. Ele homenageou, ainda, os antigos moradores já falecidos, que muito contribuíram com o serviço comunitário.

