Restaurante é suspeito de vender carne de pombo; entenda os riscos

Consumo de pombo é comum em alguns lugares

O consumo de carne de pombo pode até soar estranho, mas a ave já serviu de fonte de proteína para a humanidade durante muitos anos, inclusive na época romana. Hoje, costuma ser consumida em países como Egito, Oriente Médio, Europa e Ásia.

Já no Brasil, é notada uma ingestão maior em regiões rurais, principalmente no Rio Grande do Sul. Lembrando que consumir pombos urbanos, ainda que cozidos, pode colocar a saúde em risco. Por isso, o consumo considerado seguro é feito por pombos de criação, com as devidas certificações.