Resumão 1° dia: Brasil brilha com ouro, prata e bronze na natação nas Paralimpíadas

A Paralimpíadas de Paris 2024 começaram nesta quinta-feira (29) com grandes emoções para os torcedores brasileiros. Só na natação, o Brasil garantiu uma medalha de cada cor. No tiro com arco, Juliana Ferreira e Eugênio Franco mostraram-se competitivos na classe W1, terminando em 11º lugar nas respectivas categorias e ajudando a equipe a alcançar a 7ª posição na classificação geral.

Na natação, Gabriel Araújo conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nos 100m costas da classe S2, enquanto Gabriel Bandeira garantiu o bronze nos 100m borboleta da classe S14. Phelipe Rodrigues levou a prata nos 50m livre S1. Na bocha, o Brasil teve resultados mistos, com vitórias e derrotas nas fases de grupos. O time feminino de vôlei sentado venceu Ruanda por 3 sets a 0.

No goalball, a seleção feminina empatou com a Turquia, enquanto a masculina venceu a França com folga. No tênis de mesa, Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad avançaram às quartas de final, Catia Oliveira e Joyce Oliveira garantiram vagas nas semifinais, e Bruna e Paulo também venceram. Bruna é a primeira atleta brasileira a disputar uma Olimpíada e uma Paralimpíada no mesmo ano.

No ciclismo, Carlos Alberto Soares não se classificou para a final, e no badminton, Rogério Oliveira, Vitor Tavares e Daniele Souza perderam em suas estreias mas ainda tem jogos pela frente. No taekwondo, Maria Eduarda Stumpf foi derrotada na repescagem, encerrando sua participação nos Jogos.

Confira abaixo os resultados do primeiro dia:

Tiro com arco

Juliana Ferreira e Eugênio Franco estrearam no ranqueamento, ambos na classe W1. No feminino, a atleta brasileira atingiu sua melhor marca, com 503 pontos, na 11° colocação. No masculino, Franco classificou na mesma colocação, com uma marca de 627 pontos. Juntos a dupla somou 1130 pontos ficando na 7° posição na classificação geral.

Jane Karla fez 691 pontos e se classificou com o quinto lugar, seu melhor desempenho na temporada. No masculino, Luciano Rezende foi o 29º, com uma marca de 495.

Reinaldo Charão, no Individual Composto Open – W2, terminou na 20ª posição. Agora ele irá para a fase eliminatória.

Foto: Douglas Magno / CPB

Natação

O nadador brasileiro Gabriel Araújo venceu com tranquilidade a final dos 100m costas da classe S2 e conquistou o primeiro lugar do pódio, trazendo a primeira medalha de ouro do Brasil. Essa foi a quarta medalha paralímpica de Gabrielzinho.

Gabriel Bandeira conquistou o bronze nos 100m borboleta da Classe S14. É a quinta medalha do nadador paulista de 25 anos. Ele fez a prova em um tempo de 55.08.

Phelipe Rodrigues leva medalha de prata na final dos 50m livre S1 0! Ele fez a marca de 23.54s, ficando apenas atrás do americano Thomas com 23.40s.

Mariana Ribeiro concluiu a final dos 50m livre S10 na 7ª colocação.

As nadadoras Maria Carolina Santiago e Lucilene Sousa (100m borboleta S13), Ana Karolina Oliveira (100m borboleta S14) e Lídia Cruz e Esthefany Rodrigues (200m livre S5) não avançaram à final. Andrey Ribeiro fecha a prova classificatória na oitava posição e José Ronaldo, na final dos 100m costas S1 terminou a prova em 4º mas foi desclassificado por movimento irregular na largada.

Foto: Wander Roberto/CPB

Bocha

Na fase de grupos, Maciel Santos venceu Achraf Tayahi, na classe BC2, por W.O do tunisiano. Na mesma classe, Iuri Silva foi derrotado pelo português David Araújo por 8 a 0.

Na BC1, José Carlos Chagas foi derrotado pelo britânico David Smith por 5 a 2. Na BC3, Mateus Carvalho perdeu para Masayuki Arita por 5 a 4.

No BC4 masculino, Andre Costa perdeu para Yuk Leung (Hong Kong) por 8 a1.

No feminino, Laissa Teixeira foi derrotada, na primeira competição, pela portuguesa Carla Oliveira por 4 a 2 na classe BC4. Já na segunda, a brasileira venceu por 4 a 3 a húngara Alexandra Szabo.

Andreza Oliveira venceu a argentina Ailen Flores por 5 a 2 a partida da classe BC1.

Vôlei sentado

A seleção brasileira feminina de vôlei sentado venceu a equipe de Ruanda por 3 sets a 0, com folga. Atuação segura que resultou nas seguintes parciais: 25×13, 25×10, 25×7, garantindo assim a primeira vitória na fase de grupos.

Foto: Douglas Magno/CPB

Goalboll

Jogando contra as atuais bicampeãs olímpicas, a seleção brasileira feminina empatou com a Turquia na estreia nos Jogos. O Brasil saiu na frente, sofreu a virada, mas virou novamente para 3×2. Perto do fim, as turcas conseguiram o empate.

A seleção brasileira masculina estreou na modalidade com uma vitória importantíssima contra a França por 8 a 5.

A equipe estreia na modalidade com uma vitória importantíssima. André Dantas foi destaque com 4 dos 8 gols da partida.

O goalball é um esporte criado exclusivamente para os Jogos Paralímpicos, voltado para pessoas com deficiência visual.

Foto: Ana Patricia Almeida/CPB

Tênis de mesa

No MD18, Luiz Filipe Manara e Claudio Massad superaram os espanhóis Jorge Cardona e Ander Cepas, na Chave 1, por 3 a 1. Com esse resultado, Manara e Massad avançaram para as quartas de final da competição.

Catia Oliveira e Joyce Oliveira venceram a dupla do Egito nas quartas de final do tênis de mesa e já estão com vaga garantida nas semifinais. No tênis de mesa paralímpico não tem disputa de bronze, ou seja, medalha já está garantida, resta saber a cor. Já, Carla Maia e Marliane Santos perderam para uma dupla chinesa e foram eliminadas.

Na classe WD20, a dupla brasileira Sophia Kelmer e Jennyfer Parinos perdeu para as chinesas GuiyanXiong e Chunxiao Hou por 3 a 0.

Na XD7, a dupla Lucas Arabian e Cátia Oliveira foi derrotada por atletas da China por 3 a 1 e está fora das disputas por duplas.

Nas duplas mistas XD17, Luiz Manara e Danielle Rauen venceram os japoneses Iwabuchi e Tomono por 3 a 1, enquanto Paulo Salmin e Bruna Alexandre superaram a dupla sueca Hansson e Handen por 3 a 0.

Foto: Silvio Avila/CPB

Ciclismo

O ciclista brasileiro Carlos Alberto Soares nos 3000m (pista) não se classificou para a final. Na classe C1, o atleta terminou com o tempo de 4min18s908.

Badminton

Rogério Oliveira perdeu para o indiano Tarun Tarun por 2 sets a 0 (21×17 e 21×19) na fase de grupos. No segundo confronto brasileiro na modalidade, Vitor Tavares também foi derrotado por 2 a 0 para o francês Charles Noakes (21×19, 21×16)

No feminino Simples W1, Daniele Souza foi derrotada pela tailandesa Sujirat Pookkham por 2 a 0.

Foto: Marcelo Zambrana/CPB

Taekwondo

Maria Eduarda Stumpf perdeu logo na primeira luta contra a iraniana Zahra Rahim. Na repescagem, Duda perdeu para Meryem Betul Cavdar, da Turquia, na categoria até 52kg e se despediu dos Jogos.