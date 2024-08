Rio Branco sedia primeiro evento de observação de aves na Ufac; veja data

A observação de aves, também conhecida como “birdwatching” é uma atividade de lazer que tem adeptos em todo o mundo e consiste em registrar as aves que ocorrem em determinado local.

Para estimular essa prática no Acre, um grupo de servidores públicos pensou em reunir outros interessados no tema para compartilhar conhecimentos e realizar saídas de campo conjuntas conhecidas como passarinhadas.

“A ideia nasceu durante um curso de observação de aves realizado em junho no Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima/AC. Percebemos a importância de contribuirmos no fomento à atividade no estado tendo em vista a enorme riqueza de espécies e do potencial turístico para região”, relata Tiago Juruá, analista ambiental do Instituto Chico Mendes – ICMBio.

PRIMEIRO ENCONTRO

O primeiro encontro, que acontecerá no próximo sábado, 24 de agosto, na Ufac é gratuito e aberto a todas as idades. A partir das 6h30 os interessados se reunirão no Quiosque das Capivaras (em frente ao lago) para se conhecer, conversar um pouco e depois praticar a observação de aves e passarinhar pela UFAC, principalmente nas trilhas do Parque Zoobotânico, tendo como guia o experiente biólogo, Ricardo Plácido.

A escolha da UFAC não foi por acaso. Anexo ao campus está o Parque Zoobotânico que é a maior área verde no perímetro de Rio Branco com seus 144 hectares. O Parque Zoobotânico também foi sede do maior evento de observação de aves no Acre, o AVISTAR Acre, realizado em 2016. E o professor Dr. Edson Guilherme, do Centro de Ciências Biológicas, é uma das principais referências da ornitologia no Acre, autor do livro Aves do Acre publicado pela Editora da UFAC.

A realização e divulgação do evento tem o apoio das agências Destino Acre

(@destinoacre) e Ayshawa Expedições e Vivências (@ayshawatravel).

BIODIVERSIDADE E POTENCIAL TURÍSTICO

No Brasil, conforme o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, existem 1.971 espécies de aves e na Amazônia aproximadamente 1.300. O Acre é um dos estados com maior número de registros, totalizando 720 sendo que desse total, 35 são de espécies endêmicas, encontradas somente no Acre. Essas ocorrências levam o estado a ser um dos locais de maior interesse para os observadores de aves.



A partir de 2016, com a realização do AVISTAR Acre, evento voltado à observação de aves, e o lançamento do livro Aves do Acre, do professor Dr. Edson Guilherme (Ufac), o Acre ganhou visibilidade e passou a receber cada vez mais grupos interessados na observação de aves.

“O Acre tem se destacado como destino turístico de observadores de aves do Brasil e também do exterior, mas o número de turistas ainda é baixo tendo em vista o potencial que temos no estado. Acreditamos que o birdwatching tem condição de ser uma das principais atividades a serem alavancas do ecoturismo no Acre e por isso precisa ser incentivado e estruturado adequadamente para poder se desenvolver e gerar trabalho e renda para a população e receitas ao Estado”, afirma Francismay Costa, coordenador de regionalização do turismo da Secretaria Estadual de Turismo e Empreendedorismo.

No mundo todo, a estimativa é de que 100 milhões de pessoas praticam a observação de aves movimentando em torno de 90 bilhões de dólares. No Brasil, a plataforma especializada WikiAves reúne aproximadamente 50 mil observadores de aves com mais de 5 milhões de registros. A plataforma indica que no Acre existem 195 observadores de aves que já contribuíram com 33 mil registros de 672 espécies de aves. Esses números mostram também a importância da observação de aves para o desenvolvimento da ciência cidadã, onde através de práticas amadoras a população contribui para a produção de dados científicos.

CIÊNCIA CIDADÃ

Como exemplo de ciência cidadã, em todo mês de outubro acontece no mundo o October Big Day. Uma espécie de gincana mundial de observação de aves, onde no período de 24 horas, busca-se registrar o maior número de espécies em uma cidade ou localidade.

Em outubro de 2023 foram 185 países participantes que enviaram 80.000 listas, gerando rica informação sobre a avifauna mundial. Este ano, o evento será no dia 12 de outubro e a intenção é que o Acre possa contribuir com uma longa lista de espécies.

Outro exemplo da contribuição da observação de aves para a ciência é o do primeiro registro de um anu-branco (Guira guira) para o Acre feito em junho por Rodrigo Padula, de apenas 12 anos. A causa do aparecimento da ave pode ser o avanço do desmatamento na região.

O jovem inclusive publicou no início do ano o livro intitulado “Aves do Condomínio Chácara Ipê”, com os registros feitos no local onde mora. Com sua máquina fotográfica, conseguiu registrar uma centena de aves, cujas fotos constam na publicação.



CLUBE DE OBSERVADORES DE AVES

“Através da criação de um Clube de Observadores de Aves, queremos reunir interessados e promover a prática do birdwatching no Acre, ampliando assim o número de observadores. Quanto mais pessoas praticando a observação de aves no Acre, mais informações e conhecimento teremos sobre a avifauna do nosso estado. Futuramente membros do grupo podem se especializar como guias para atender aos turistas que vêm ao Acre buscando observar as espécies que temos na região” destaca Ricardo Plácido, biólogo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

CURIOSIDADES

Ricardo informa também que oito espécies carregam o nome do Acre mas algumas sequer possuem registro fotográfico documentado. “Queremos incentivar mais pessoas a estarem olhando e também fotografando as aves do Acre. Assim quem sabe, em breve, teremos os primeiros registros fotográficos dessas espécies que faltam” ressalta o biólogo.

Espécies com registros fotográficos:

Balança-rabo-do-acre ( Polioptila parvirostris )

Barranqueiro-ferrugem-do-acre ( Clibanornis watkinsorum )

Choca-do-acre ( Thamnophilus divisorius )

Chororó-negro-do-acre ( Cercomacroides fuscicauda )

Maria-sebinha-do-acre ( Hemitriccus cohnhafti )

Espécies sem registros fotográficos:

Abre-asa-do-acre ( Mionectes amazonus )

Piolhinho-do-acre ( Phyllomyias weedeni )

Tecelão-do-acre ( Cacicus koepckeae )

Link para baixar o livro Aves do Acre:

http://www2.ufac.br/editora/livros/aves-do-acre.pdf

SERVIÇO

Evento: 1º Encontro de Observação de Aves de Rio Branco (gratuito) Data: 24/08/2024 (Sábado)

Hora: 6h30

Local: UFAC – Quiosque das Capivaras (em frente ao lago) – https://g.co/kgs/swSNM6o

Inscrição: https://tinyurl.com/passarinhadaufac

O que usar/levar: roupas leves, calçado fechado, protetor solar, repelente, água e frutas. Quem tiver também pode levar máquina fotográfica e binóculos.