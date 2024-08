Ronaldinho Gaúcho “faz a festa” com cafetina dos famosos em São Paulo

A Coluna Fábia Oliveira, que falou para vocês sobre uma cafetina muito famosa entre jogadores de futebol e pagodeiros, descobriu mais detalhes da relação da profissional com celebridades. E quem foi visto circulando por São Paulo com as “meninas” agenciadas por ela, na última semana, foi ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho.

O ex-jogador foi visto na “Terra da Garoa” curtindo baladas acompanhado das moças. Ao chegar no local, ele fechava um camarote e colocava todas elas para dentro. A gravação do DVD da Turma do Pagode e um show do Thiaguinho estão entre os eventos que fizeram parte do roteiro dessa turma animada.

Ronaldinho Gaúcho começou a andar com as “moçoilas” na última quarta-feira (7/8). As meninas que trabalham para a “cafetina dos famosos” estão sempre em festas e resenhas, algumas delas organizadas pela própria chefe para apresentá-las aos atletas.

E para quem não lembra, esta jornalista que vos escreve já contou que um dos famosos que mantinha uma relação estreita com ela era o Belo.

Belo mantinha relação estreita com cafetina

No meio do imbróglio do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, que viralizou em meados de abril, esta colunista descobriu, com exclusividade, um babado envolvendo o cantor e uma cafetina muito famosa entre jogadores de futebol e pagodeiros.

Sim, meu caro leitor! Depois de a musa fitness assumir ter traído o ex-marido com o personal Gilson Machado, o músico não é tão vítima assim. Segundo fontes exclusivas da coluna Fábia Oliveira, Belo contratava as mocinhas de família para darem o ar da graça em seus shows.

No Carnaval deste ano, inclusive, 10 acompanhantes teriam sido contratadas, por meio da tal cafetina, para abrilhantar um dos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro, e o artista teria contribuído com o pagamento da presença delas, juntamente com outros amigos. Eita!

Até uma ex-participante de A Grande Conquista, reality da Record TV, já teria sido agenciada pela cafetina para embelezar os shows do cantor romântico. A mulher em questão fez parte do elenco do programa, mas também atua como profissional do sexo.

Inclusive, a cafetina seria uma pessoa da estima de Belo, mantendo uma estreita relação de coleguismo, que ele já teria até citado o nome dela no palco, durante uma de suas apresentações. Mas é aquilo, quando Gracyanne o acompanhava na terra da garoa, o cinquentão não deixava a amiga levar as meninas para curtirem. Que dó!