Saiba qual esporte vai encerrar a Olimpíada de Paris

A Olimpíada de Paris 2024 chega ao fim neste domingo (11) e o ato final dos Jogos Olímpicos será marcado pela cerimônia de encerramento. O evento celebrará a passagem do ciclo olímpico de Paris para o ciclo de Los Angeles 2028.

Mas antes da festividade marcada para o Stade de France, diversas provas vão agitar o último dia olímpico. E uma delas terá a honra de encerrar as atividades esportivas na capital francesa.

A última modalidade a ser disputada em Paris será o basquete feminino. França e Estados Unidos se encaram neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília), na brigaa pela medalha de ouro. Os anfitriões e os norte-americanos têm a chance de conquistar mais uma medalha dourada nos últimos momentos dos Jogos.

O duelo será disputado na Bercy Arena e colocará frente a frente duas das maiores potências do basquete. Vale lembrar que os dois países também disputam o lugar mais alto do pódio no basquete masculino.

Competições no último dia olímpico