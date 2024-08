Saiba quem é marido de Simone Biles, jogador da NFL

Simone Biles ganhou mais um ouro nesta quinta-feira (1), ao vencer a ginástica feminina individual geral, na frente de Rebeca Andrade, que ficou com a prata. E quem estava lá para acompanhar a vitória de Biles era o seu marido, Jonathan Owens.

Ele é jogador profissional de futebol americano e atua como safety do Chicago Bears, na NFL (National Football League). Safety é um jogador de defesa, geralmente com foco em proteger o quarterback. Biles e Owens são casados há pouco mais de um ano.

Aos 29 anos, Owens cursou a faculdade e defendeu as cores do Missouri Western. Foi draftado pelo Arizona Cardinals em 2018. Atuou pelo Houston Texans e Green Bay Packers. Atualmente, joga pelo Chicago Bears.

Polêmica da medalha de ouro

Após conquistar o ouro por equipes com os Estados Unidos, Simone Biles e seu marido tiraram uma foto juntos que causou polêmica. Isso porque o jogador da NFL botou a medalha no pescoço. “Testemunhando a história cada vez que você pisa no tapete. Parabéns, baby, por se tornar a mais vitoriosa ginasta norte-americana na história das Olimpíadas!”, escreveu.

Depois da publicação, os fãs de Simone Biles criticaram o fato dele ter colocado a medalha da esposa. “Por que ele está segurando a medalha como se ele tivesse ganhado?”, comentou um seguidor.