Seis meses após cheia histórica, Brasiléia registra menor nível do Rio Acre pelo 3º consecutivo; veja

O Rio Acre, em Brasiléia, atingiu 73 centímetros na manhã do dia 22, marcando o menor nível já registrado na cidade pelo terceiro dia consecutivo. As informações são do G1 Acre e do Portal Amazônia.

Segundo a Defesa Civil Municipal, o rio começou a semana com 75 centímetros na segunda-feira (19) e se manteve assim até terça (20). Na quarta (21), a marca caiu para 74 centímetros, sendo superada nesta quinta.

Essa situação, que preocupa as autoridades pelo risco de desabastecimento, contrasta com fevereiro deste ano, quando o rio atingiu 15,58 metros, sua maior marca histórica, inundando cerca de 80% da cidade.