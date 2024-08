Sexo sem proteção e polícia em velório: fim de Renascer tem escândalos

Com direito a sexo sem proteção em revival de casal, ‘tirando o atraso’ na escada, a Globo ainda apelará com morte e polícia em velório na reta final de Renascer. Ocorre que Kika (Juliane Araújo) e José Bento (Marcelo Mello Jr.) irão relembrar os velho tempos.

Acontece que Eriberto (Pedro Neschling) não estava tão errado assim nas suas desconfianças sobre Kika e José Bento. Nos próximos capítulos de acordo com informações divulgadas no site oficial de Renascer no Gshow, o ex-casal terá uma recaída daquelas, com direto a sexo selvagem na estrada.

Os dois farão uma aliança para acabar com as injustiças cometidas por Egídio (Vladimir Brichta). O primeiro passo será conseguir a liberdade de Tião Galinha (Irandhir Santos). Com a missão cumprida, voltando para a fazenda, Kika olhará para Bento com outros olhos, causando até espanto no Bacharel em Direito.

Confira o texto completo no TV Foco, parceiro do Metrópoles.