Sobrinho do vice-prefeito de Brasiléia é vítima de traumatismo craniano durante derrubada de árvore

O jovem Antônio Vinícius Cavalcante, 23 anos, sobrinho do vice-prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado (PP), foi vítima de um traumatismo cranioencefálico provocado por uma derrubada de árvores na manhã desta quinta-feira (15), no Ramal Esperança, no Seringal Porongaba, na zona rural de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Antônio Vinícius estava andando em uma carroça com dois bois quando passou próximo a uma derrubada de árvore e, sem perceber, uma das árvores que foi cortada acabou caindo onde estava a vítima.

Mesmo tentando desviar, a árvore caiu em cima dos animais e da carroça. No impacto, os dois bois morreram, e Vinícius sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima e, supostamente, um pedaço de pau ficou dentro do crânio do jovem.

Rapidamente, o sobrinho do vice-prefeito foi socorrido por moradores da região e levado para o Hospital Raimundo Chaar, onde foi entubado. Devido à gravidade do trauma, ele teve que ser encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.