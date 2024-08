“Talvez tente de novo”, diz Miss Acre após não avançar para as finais do Miss Grand Brasil em SP

Nesta sexta-feira (8), a acreana Isabella Gomes dos Santos, de 22 anos, representou o Acre no Miss Grand Brasil 2024, realizado no Tokio Marine Hall, em São Paulo. A coroa foi conquistada pela gaúcha Talita Hartmann, de 27 anos, natural de São Vicente do Sul. A Miss Mato Grosso do Sul, Loraine Silveira, ficou com a segunda colocação, enquanto o terceiro lugar foi para a Miss Alagoas, Laila Vieira. Isabella não avançou para as etapas finais do concurso, não figurando no top 15 da competição.

Após a final, a jovem estudante de odontologia usou seu perfil no Instagram para agradecer e compartilhar sua satisfação com a experiência.

“Não foi dessa vez, mas estou tão feliz, porque foi meu primeiro concurso e eu acho que fui bem demais. As meninas foram maravilhosas, foi tudo maravilhoso, foi uma experiência incrível. Talvez, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, eu tente de novo. Mas é isso, gente, muito obrigada por todo apoio.”

Veja o vídeo: