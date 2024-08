Thiago Salvático reage após Rose Miriam renunciar herança de Gugu

Rose Miriam renunciou a herança de Gugu Liberato e abriu mão dos valores que tinha a receber. Quem ainda segue na luta é Thiago Salvático. O chef de cozinha tenta reconhecer na Justiça uma suposta união estável com o apresentador, que morreu em novembro de 2019.

Caso seja comprovado a relação, Salvático teria direito a 50% da fortuna avaliada em R$ 1 bilhão. “O reconhecimento de Thiago como companheiro de Gugu segue em processo judicial, portanto, ainda está em discussão a herança deixada pelo apresentador”, declarou o advogado do chef, Willi Künzli, em entrevista à Quem.

TJSP reabre processo sobre união estável de Thiago Salvático e Gugu

O Tribunal de Justiça de São Paulo mudou a decisão sobre o pedido de reconhecimento de união estável de Thiago Salvático e Gugu. Em um primeiro momento, o órgão anulou a ação e declarou que os dois não eram um casal. Entretanto, nesta sexta-feira (23/6), o processo voltou à primeira instância.

Conforme publicado no Diário Oficial, o desembargador Galdino Toledo Júnior determinou que a família do apresentador, que morreu em 2019, seja citada no processo e, assim, respondam ao recurso apresentado pelo chef.

Além do recurso, que voltará a ser julgado, o Toledo Júnior ainda encaminhou uma suspeição para análise da Câmara Especial Tribunal. Thiago Salvático questiona a conduta do profissional que extinguiu a ação de reconhecimento da união estável.

Questionado sobre o assunto pelo portal Splash, Salvático explicou que estava viajando e que não poderia comentar sobre o assunto.

Testamento de Gugu

Thiago Salvático comentou sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e comemorou o fato de Rose Miriam di Matteo não ter sido reconhecida pelo órgão como esposa de Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019.

O STJ definiu, nessa terça-feira (20/6), quais membros da família do apresentador receberão a herança de R$ 1 bilhão deixada por ele. Mesmo lutando na Justiça para comprovação de união estável com Gugu, Rose não foi reconhecida como herdeira.

“Sempre estive com minha consciência tranquila sobre tudo. Afinal, a verdade sempre prevalece”, comemorou Salvático à coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Rose Miriam desiste de herança e renuncia a espólio de Gugu, diz site

Ao que tudo indica, a disputa pelo espólio de Gugu Liberato chegou ao fim: de acordo com o portal Leo Dias, Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, desistiu de provar sua união estável com o comunicador e renunciou a herança.

De acordo com o documento divulgado pelo site, Rose Miriam renunciou ao reconhecimento de união estável que movia desde a morte do apresentador. Desta forma, ela não recebe parte do espólio caso o relacionamento fosse reconhecido pela Justiça.