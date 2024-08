Tio Chico: homem é preso por estuprar filha de apenas 1 ano

Um homem de 48 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (23/8) por suspeita de estuprar a própria filha. A criança tem apenas 1 ano e 9 meses. A investigação foi conduzida pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) e batizada de Operação Tio Chico.

Segundo as apurações, o autor, que é separado da mãe da criança e mora no mesmo lote, aproveitava-se dos momentos em que a mulher ia trabalhar para estuprar a menor.

A bebê, que há tempos demonstrava sentir dores na genitália, não deixava que ninguém se aproximasse para verificar suas partes íntimas.

Estranhando a atitude da criança e acreditando que ela estava com alguma infecção, a mãe a levou até ao posto de saúde do Paranoá. No local, o médico que atendeu a vítima suspeitou da gravidade do caso e a encaminhou ao Hospital Regional do Paranoá, onde foi constatado o abuso sexual.

Diante das evidências que apontavam o pai da criança como autor, foi expedido mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O homem já tinha passagem por dois estupros em 1999, em Ceilândia. Após a prisão, foi constatado ainda que ele importunava sexualmente e ameaçava de morte a irmã da vítima, uma adolescente de 16 anos.