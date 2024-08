Todos os municípios do Acre têm fila de espera por vagas em creches, aponta levantamento

Um levantamento nacional sobre educação infantil revelou que o Acre tem 100% de seus 22 municípios com filas de espera por vagas em creches, evidenciando um cenário preocupante para as famílias do estado. Os dados foram apresentados na última terça-feira (27), na sede do Ministério da Educação.

Ao todo, 2.874 crianças de 11 meses a 4 anos aguardam vagas, o que representa 4% do total de crianças nessa faixa etária no Acre, segundo apurado pelo Ac24horas no “Levantamento Nacional Retrato da Educação Infantil no Brasil: acesso e disponibilidade de vagas”.

Além disso, o estudo mostrou que 71% das crianças que estão na fila moram nas áreas urbanas do estado, enquanto 29% vivem na zona rural, onde o acesso à educação infantil é ainda mais limitado.

A pesquisa foi realizada pelo Gabinete de Articulação pela Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe-Brasil) e contou com a participação de todos os municípios brasileiros e do Distrito Federal.