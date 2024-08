Com a repercussão, Toguro rebateu: “Como as pessoas se importam tanto com opção sexual do próximo, ainda se importam se a palavra certa é orientação e não opção. 2024, ano da felicidade, ano do orgasmo”.

Nos comentários, o criador da Mansão Maromba recebeu apoio dos fãs. “Parabéns, Toguro, admiro muito sua coragem”, falou uma pessoa. “Toguro da tropa dos pansexuais”, comentou um segundo. “Boa, Tog. Só vamos tomar cuidado com a escolha de palavras, orientação sexual é mais adequado”, lembrou um terceiro.

A bandeira pansexual foi criada online em 2010. A faixa rosa representa a atração por mulheres; a azul a atração por homens; e a amarela atração por pessoas que se identificam como sem gênero, de ambos os gêneros ou de um terceiro gênero.