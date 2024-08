UFL chega em setembro, pouco antes do EA FC 25; veja preço, gameplay e mais

UFL é o novo jogo de futebol grátis que vai rivalizar com EA Sports FC 25 e eFootball, e agora tem uma data de lançamento definida: 12 de setembro, uma semana antes do simulador da Electronic Arts. Além disso, o game terá versões pagas, com preços de R$ 79,90 no PlayStation 5 (PS5) e R$ 54,95 no Xbox Series X e Xbox Series S, que permitem o acesso antecipado ao game, assim como liberam recompensas virtuais para jogar. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game de futebol desenvolvido pela produtora StrikerZ Inc e publicado pela XTEN Limited.