Uninorte traz ao Acre especialista internacional em tratamento da depressão

No dia 28 de agosto, a partir das 12h, o Centro Universitário Uninorte irá receber, pela primeira vez no estado do Acre, a MD. MsC. Ph.D. Elisa Brietzke. A palestra intitulada “Psilocibina para Depressão – Tratamento, Segurança e Perspectivas”, acontecerá no auditório do bloco E da instituição.

A Psilocibina é uma substância psicodélica encontrada em certos tipos de cogumelos, que vem ganhando atenção na comunidade científica pelo seu potencial no tratamento de transtornos depressivos.

Elisa é Psiquiatra Acadêmica, e desenvolve pesquisas em neurobiologia e tratamentos inovadores de transtornos de humor. Trabalha como psiquiatra assistente na Divisão de Adultos – Psiquiatria do Kingston General Hospital, Kingston, ON, e é membro do Centro de Estudos de Neurociências da Queen’s University, onde orienta alunos de graduação e pós-graduação.

Treinada em Terapia Assistida por Psilocibina pelo Instituto Braxia e coautora do primeiro ensaio clínico randomizado canadense com psilocibina em Transtornos Depressivos Maiores, a profissional também atua no desenvolvimento de análises sobre uma nova formulação de psilocibina, utilizando o produto natural (ensaios de Fase I e Fase II, realizados no Brasil).

Brietzke é ainda coautora de mais de 300 artigos revisados por pares e seu índice Scopus H é 55. Para sua produção, ocupa o cargo de professora honorária da Unidade de Neuropsiquiatria Translacional da Universidade de Aarhus, na Dinamarca.

A palestra é gratuita e aberta a comunidade em geral. As inscrições podem ser feitas através do site oficial da Uninorte. Vagas limitadas. https://eventos.uninorteac. edu.br/inscricao.

Deylon Félix – Assessoria de Comunicação