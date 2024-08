Valor arrecadado pelo estacionamento na Expoacre será destinado para causas sociais

Prestes a abrir suas portas para a população e para grandes possibilidades de negócios na Expoacre, o governo do Acre firma significativas parcerias com entidades sociais para a administração do espaço de estacionamento do evento. Os beneficiados são o Rotary Club de Rio Branco e a Associação Beneficente Amigos do Betão (Ababet), que irão receber os valores arrecadados.

A maior feira de negócios do Acre conta com nove noites, iniciando neste sábado, 31, e segue até o dia 8 de agosto. As atividades nos estacionamentos deverão iniciar diariamente às 17h e encerrar às 2h, com o valor de R$ 20 por noite.

Na entrada acessível pela BR-364, na altura do Correntão, com três vias de saída, atua a Associação Beneficente Amigos do Betão (Ababet), que irá destinar 100% do valor arrecadado à Casa de Apoio Amigos do Betão, uma iniciativa privada, fundada pelo empresário Gilberto Afonso, que acolhe pessoas em situação de rua desde de 2022.

Com entrada ao lado do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), na rodovia AC-40, estarão os colaboradores do Rotary Club de Rio Branco, uma organização não governamental filiada ao Rotary Internacional, que presta serviços humanitários e se respalda no ideal de servir ao próximo.