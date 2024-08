Veja últimos momentos de mulher antes de ser atropelada e morta por ex

Momentos antes de atropelar três vezes e matar Juliana Barboza Soares, Wallison Felipe de Oliveira chegou a falar pessoalmente com a vítima. O criminoso estava em um bar quando percebeu que a ex-companheira estava em uma festa no estabelecimento ao lado. Ao vê-la, ele passou a fazer contato com ela.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (20/8), data em que Juliana comemorava o aniversário de 34 anos. Segundo amigos, ela e Wallison haviam terminado o relacionamento há 15 dias.

Imagens de câmeras de segurança mostram os momentos em que Wallison, de calça jeans e blusa preta, tenta se aproximar de Juliana, que está com vestido preto e um tênis.

Primeiro, é possível ver que ele chega, abraça a vítima e tenta conversar com ela. Juliana a cumprimenta, mas logo sai de perto. Wallison senta e passa a encarar a ex — segundo a própria Juliana chegou a relatar em um áudio enviado para a filha mais velha, momentos antes de ser morta.

Mulher atropelada pelo ex enviou áudio para filha momentos antes. Ouça

As imagens mostram Juliana passando pelo local em que Wallison estava sentado. Ele levanta e vai atrás dela. Momentos depois, a vítima passa pelo homem de novo, e ele chega a puxá-la pelo braço.

Veja:

Assim que Juliana saiu do local, Wallison a seguiu, segundo testemunhas. O criminoso atropelou a ex, a mãe dela, Maria do Socorro Barboza Soares, 60, e a filha de Juliana, de 5 anos momentos depois. Juliana morreu na hora. As outras duas vítimas seguem hospitalizadas.

Relacionamento conturbado

Testemunhas relataram à Polícia Civil do DF que o relacionamento de Wallison e Juliana era conturbado. No dia em que eles terminaram, Wallison destruiu o celular da ex.

Juliana chegou a registrar uma ocorrência contra Wallison por ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, em 2022. Ela relatou aos policiais que o casal tinha seis meses de relacionamento, e que o homem teria se tornado “uma pessoa maluca e agressiva” após consumir algumas bebidas.

Quando voltaram para casa, Wallison teria ido embora da residência levando consigo a bolsa e os documentos de Juliana. O homem teria dito que não iria devolver os pertences da companheira e afirmou que iria matá-la.

Em depoimento, Juliana teria dito que o então namorado teria registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e que andava armado para todos os lugares. Ela detalhou que Wallison tinha em posse várias armas e munições em casa, “um verdadeiro arsenal”.

Juliana requereu medidas protetivas contra Wallison, mas algum tempo depois, teria pedido pela revogação da proteção.

Prisão

Wallison foi preso por agentes da da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), na manhã desta quarta (21/8). Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), o suspeito tinha em casa, uma pistola e uma espingarda calibre 22, e estaria portando a pistola no dia do crime.

As armas foram apreendidas e o certificado CAC de Wallison, suspenso. Ele segue preso temporariamente e é investigado por feminicídio e duas tentativas de homicídio.