Vídeo: Boni revela fim de contrato inusitado com Silvio Santos

Ex-diretor da TV Globo, Boni entrou ao vivo na programação da emissora carioca para comentar sobre a morte de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, aos 93 anos. O pai de Boninho relembrou uma ocasião em que assinou um contrato para trabalhar no SBT, mas Silvio rescindiu o acordo por um motivo inusitado.

“Eu sempre tive uma ligação muito forte com o Silvio Santos. Quando eu saí da TV Globo, o Silvio me convidou para trabalhar no SBT, nós fizemos até um contrato, mas isso mostrava a personalidade do Silvio”, iniciou.

Boni contou ter exigido que Silvio não se metesse na programação do canal, e o apresentador até concordou, mas deu para trás após a assinatura do papel: “Poucas horas depois [de assinar o contrato], ele me ligou e disse: ‘Eu tenho paixão pela televisão, esse é meu brinquedo, eu não posso concordar’. Então vamos fazer uma rescisão e continuamos amigos.”

Boni ainda desejou forças à família de Silvio Santos. O comunicador deixa seis filhas e a esposa, Íris Abravanel.