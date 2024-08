Com calor de 35ºC, banhistas lotam praia em Feijó durante Festival do Açaí; ASSISTA

Feijó, a terra do Açaí, vive três dias intensos do tradicional Festival do Açaí. Com atrações nacionais, comidas típicas, feira do empreendedor e negócios, o evento chega ao seu segundo dia neste sábado (17), com o show da cantora Marília Tavares e a escolha da Garota Açaí 2024.

Mas é não apenas no Centro de Eventos que a festa acontece. Com a cidade cheia de turistas, as praias de Feijó também receberam milhares de pessoas e viraram uma atração à parte do Festival do Açaí.

Um vídeo publicado pelo Feijó Notícias mostra a principal praia do município lotado de banhistas.

Confira o vídeo e a programação completa do Festival do Açaí neste sábado:

Sábado (17)

Palco Alternativo

* 16h – DJ

* 17h30 – Dupla Daniel e Diego

* 19h – Cantor Jadson Santos

Palco Principal

* 21h – Cantor Claudiano Souza

* 22h30 – Desfile Garota do Açaí

* 0h – Cantora Marília Pinheiro

* 1h30 – Trio Furacão