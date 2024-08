Um homem cadeirante foi preso por tentativa de homicídio após atirar contra um comerciante, na tarde desta quinta-feira (15/8), no Distrito Federal. De acordo com a vítima, o autor é conhecido e pede dinheiro frequentemente no local. Desta vez, ele solicitou R$ 10, prometendo que faria um Pix em breve. O empréstimo foi negado e, logo em seguida, o empresário foi baleado pelo cadeirante. O crime aconteceu na Avenida Potiguar, no Recanto das Emas.

Todo a trama foi capturada por imagens da câmera de segurança de uma barbearia. O Metrópoles teve acesso às gravações, que mostram o momento dos tiros. O autor xinga a vítima e indaga: "Tá me tirando?". Enquanto isso, dispara por duas vezes contra o empresário que varria a calçada do estabelecimento comercial. Segundo testemunhas, o cadeirante estava alterado e parecia ter usado drogas. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas. O homem relatou que negou o dinheiro porque o Pix não seria feito. Também estava de costas quando ouviu o barulho, sentindo um "tranco" perna. O comerciante estava vendo o que aconteceu quando levou outro tiro. Depois, conseguiu sair correndo e chamou a polícia. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência. Chegando ao local, os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades e conseguiram localizar o cadeirante dentro de um comércio local. O suspeito ainda tentou resistir à prisão tentando levar as mãos até a cintura, porém foi impedido pela guarnição. Após ser contido, o autor confessou a tentativa homicídio. A arma foi encontrada em sua cintura pelos policiais militares. O homem foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia. Ele já tinha antecedente criminal e teve a arma apreendida. O cadeirante responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito além da tentativa de homicídio.